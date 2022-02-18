Один із ватажків бойовиків «ЛНР» оприлюднив відео, як стріляє з артилерії в бік українських позицій

Так званий «генпрокурор «ЛНР» Сергій Горенко опублікував відео, як стріляє з артилерії у бік українських позицій. На відео також вказаний геотег — Станиця Луганська, яку обстрілюють другий день поспіль.
Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.
«Евакуємо людей, стоїмо на рубежі!» — написав Горенко.
На відео він стріляє з гаубиці калібром 122 мм, що заборонено Мінськими домовленостями.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.