Один из главарей боевиков «ЛНР» обнародовал видео, как стреляет из артиллерии по украинским позициям

Так называемый генпрокурор «ЛНР» Сергей Горенко опубликовал видео, как стреляет из артиллерии в сторону украинских позиций. На видео также указан геотег — Станица Луганская, которую обстреливают второй день подряд.

Соотвествующее видео он опубликовал в своем Instagram.

«Эвакуируем людей, стоим на рубеже!» – написал Горенко.

На видео он стреляет из гаубицы калибром 122 мм, что запрещено Минскими договоренностями.