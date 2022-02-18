Евакуація у «Л/ДНР»: Путін доручив виплачувати гроші прибувшим до Ростовської області

Президент Росії Володимир Путін підтвердив евакуацію жителів так званих «Л/ДНР» і доручив кожному, хто прибуває до Ростовської області, виплачувати по 10 тисяч рублів (3 672 грн).

Про це повідомляє російське РИА Новости.

Путін доручив голові МНС терміново вилетіти до Ростовської області для організації пунктів для біженців.

Як передає ТАСС, в області вже створено оперативний штаб евакуації.