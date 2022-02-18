Эвакуация в «Л/ДНР»: Путин поручил выплачивать деньги прибывшим в Ростовскую область

Президент России Владимир Путин подтвердил эвакуацию жителей так называемых «Л/ДНР» и поручил каждому прибывающему в Ростовскую область выплачивать по 10 тысяч рублей (3 672 грн).
Об этом сообщает российское РИА Новости.
Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Ростовскую область для организации пунктов для беженцев.
Как передает ТАСС, в области уже создан оперативный штаб эвакуации.
- 18 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей «ДНР» и «ЛНР» в Россию (Ростовскую область) из-за якобы «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республик». МИД Украины категорически опровергает заявления боевиков о якобы наступательных операциях Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предупреждал, что «власти» оккупированного Донбасса могут начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину.