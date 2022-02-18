Глава «ЛНР» Пасечник также объявил эвакуацию населения в Россию

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области эвакуироваться в Россию из-за «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республики».
Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.
«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам», — говорится в заявлении Пасечника.
Он добавил, что Россия готова принять жителей «республики» и призвал «всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».
В пятницу глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля начинается массовая эвакуация населения с неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Россию из-за якобы планов Украины начать наступательную операцию.
17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.
- 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину, в частности, под предлогом «защиты российского населения».
- В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в течение ближайших нескольких дней, несмотря на заявления Кремля об отводе войск. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной».
- По состоянию на 14:00 18 февраля боевики уже 45 раз нарушали режим прекращения огня. В 34 случаях они использовали запретную артиллерию большого калибра. Под огонь попали 26 населенных пунктов и колонна с гумпомощью.