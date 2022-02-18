У Кремлі «не мають інформації» про евакуацію людей з «ДНР» і «ЛНР»

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про початок евакуації жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, про яку оголосили ватажки бойовиків.
«Не маю інформації про те, що зараз там відбувається», — сказав Пєсков у коментарі РИА Новости, додавши, що не знає, чи узгоджувалася з кимось евакуація.
Як передає Znak, в адміністрації губернатора Ростовської області також нічого не знають про евакуацію і розгортання пунктів для біженців.
Тим часом у Донецьку увімкнули сирену, а місцеві пабліки і російські ЗМІ публікують фото із автобусами для евакуації людей.
- Годину тому, 18 лютого, лідери бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців «ДНР» і «ЛНР» до Росії (Ростовську область) через нібито «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республік». МЗС України категорично спростовує заяви бойовиків про нібито наступальні операції України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше попереджав, що «влада» окупованого Донбасу може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен також говорив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вторгнутися в Україну.