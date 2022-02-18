У Кремлі «не мають інформації» про евакуацію людей з «ДНР» і «ЛНР»

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про початок евакуації жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, про яку оголосили ватажки бойовиків.

«Не маю інформації про те, що зараз там відбувається», — сказав Пєсков у коментарі РИА Новости, додавши, що не знає, чи узгоджувалася з кимось евакуація.

Як передає Znak, в адміністрації губернатора Ростовської області також нічого не знають про евакуацію і розгортання пунктів для біженців.