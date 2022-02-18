В Кремле «не располагают информацией» об эвакуации людей из «ДНР» и «ЛНР»

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о начале эвакуации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, о которой объявили главари боевиков.
«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», — сказал Песков в комментарии РИА Новости, добавив, что не знает, согласовывалась ли с кем-то эвакуация.
Как передает Znak, в администрации губернатора Ростовской области также ничего не знают об эвакуации и развертывании пунктов для беженцев.
Тем временем в Донецке включили сирену, а местные паблики и российские СМИ публикуют фото с автобусами для эвакуации людей.
- Час назад, 18 февраля, главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей «ДНР» и «ЛНР» в Россию (Ростовскую область) из-за якобы «угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь республик». МИД Украины категорически опровергает заявления боевиков о якобы наступательных операциях Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее предупреждал, что «власти» оккупированного Донбасса могут начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что россияне могут придумать повод для вторжения. Например, устроить провокацию, обвинить в этом украинских военных и вторгнуться в Украину.