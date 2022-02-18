В Кремле «не располагают информацией» об эвакуации людей из «ДНР» и «ЛНР»

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о начале эвакуации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, о которой объявили главари боевиков.

«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», — сказал Песков в комментарии РИА Новости, добавив, что не знает, согласовывалась ли с кем-то эвакуация.

Как передает Znak, в администрации губернатора Ростовской области также ничего не знают об эвакуации и развертывании пунктов для беженцев.