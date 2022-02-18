Україна отримала другу партію таблеток проти COVID від компанії Merck. «Молнупіравір» уже розподілили по регіонах

До України прибула друга велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme. Ідеться про поставку 135 тисяч курсів препарату «Молнупіравір», 60 тисяч із них уже розподілені по регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Цей препарат заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.

«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і таким чином запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один з факторів ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.