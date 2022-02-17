Росія вислала заступника посла США Барта Гормана

Росія вислала з країни заступника посла США Барта Гормана. Білий дім вважає, що висилка була необґрунтованою і обіцяють відповісти на цей захід.

Про це стало відомо після візиту глави дипмісії в Москві Джона Саллівана до Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє російське агентство «РИА Новости».

«Росія вислала заступника глави дипломатичної місії США в РФ Барта Гормана», — повідомив прессекретар американського посольства Джейсон Ребхольц.

За його словами, Горман був другим за значущістю співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана.

На сайті посольства США у Росії зазначено, що Горман відповідав за ключові аспекти американсько-російських відносин.