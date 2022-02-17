Росія вислала заступника посла США Барта Гормана

Росія вислала з країни заступника посла США Барта Гормана. Білий дім вважає, що висилка була необґрунтованою і обіцяють відповісти на цей захід.
Про це стало відомо після візиту глави дипмісії в Москві Джона Саллівана до Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє російське агентство «РИА Новости».
«Росія вислала заступника глави дипломатичної місії США в РФ Барта Гормана», — повідомив прессекретар американського посольства Джейсон Ребхольц.
За його словами, Горман був другим за значущістю співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана.
На сайті посольства США у Росії зазначено, що Горман відповідав за ключові аспекти американсько-російських відносин.
- У кінці липня 2021 року США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Від серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.
- 6 жовтня 2021 року стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали покинути вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО згодом пояснив, що висилка росіян не повʼязана з якоюсь конкретною подією — РФ загалом посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили, що нормалізувати відносини з НАТО неможливо, і пообіцяли відреагувати.