Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана

Россия выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана. Белый дом считает, что высылка была необоснованной, и обещает ответить на эту меру.
Об этом стало известно после визита главы дипмиссии в Москве Джона Салливана в Министерство иностранных дел РФ, сообщает российское агентство РИА Новости.
«Россия выслала заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана», — сообщил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.
По его словам, Горман был вторым по значимости сотрудником дипмиссии после посла Джона Салливана.
На сайте посольства США в России отмечено, что Горман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.
- В конце июля 2021 года США сообщили, что увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан из третьих стран. С августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны.
- Посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.
- 6 октября 2021 года стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ. Дипмиссию при НАТО обязали покинуть восемь дипломатов, являющихся сотрудниками разведки. Генсек НАТО впоследствии объяснил, что высылка россиян не связана с каким-либо конкретным событием — РФ в целом усилила свою враждебную политику.
- В Кремле после этого заявили, что нормализовать отношения с НАТО невозможно, и пообещали отреагировать.