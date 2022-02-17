Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана

Россия выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана. Белый дом считает, что высылка была необоснованной, и обещает ответить на эту меру.

Об этом стало известно после визита главы дипмиссии в Москве Джона Салливана в Министерство иностранных дел РФ, сообщает российское агентство РИА Новости.

«Россия выслала заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана», — сообщил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.

По его словам, Горман был вторым по значимости сотрудником дипмиссии после посла Джона Салливана.

На сайте посольства США в России отмечено, что Горман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.