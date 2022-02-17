ДТП із кортежем Ярославського: бізнесмен заявив, що правоохоронці «підганяють» під нього справу

Бізнесмен Олександр Ярославський, який перебуває в Лондоні, відреагував на нові деталі справи про ДТП за участю автомобіля з його кортежу.
Свою позицію він виклав на сайті своєї групи DCH.
«На жаль, манера проведення слідчих дій, у контексті яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили, і тепер підганяють під це доказову базу в найгірших традиціях «політичної доцільності», — заявив Ярославський.
Бізнесмен не вірить, що ключові докази могли зникнути під особистим контролем генпрокурора і міністра внутрішніх справ, і не вірить у неупередженість розслідування.
«Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли при розслідуванні звичайної справи про дорожньо-транспортну пригоду очевидні відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя і мої робочі процеси? Де це бачено, щоб обставини ДТП зʼясовували, чинячи тиск на бізнес?» — зазначає бізнесмен.
Він заявив, що «штучно зшиту резонансну справу» правоохоронцям створити не вдасться. Його юридична команда займається «встановленням справжніх обставин того, що сталося», і після прибуття в Україну Ярославський обіцяє взяти участь у всіх слідчих діях.
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018». Загиблим виявився 36-річний житель Харківської області.
- Сам бізнесмен заявив, що не був на місці ДТП. У його компанії заявили, що за кермом був водій, який працював в одній із допоміжних служб. Він і прийшов у поліцію давати свідчення. ЗМІ писали, що сам бізнесмен іноді сідає за кермо.
- Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області та заявив, що справу намагалися сфальсифікувати — водій дав неправдиві свідчення, його не було на місці ДТП. ДБР порушило справу проти правоохоронців.
- 15 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що з моргу зник одяг загиблого, але наступного дня поліція його знайшла.