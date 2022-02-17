ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил, что правоохранители «подгоняют» под него дело

Бизнесмен Александр Ярославский, который находится в Лондоне, отреагировал на новые детали дела о ДТП с участием автомобиля из его кортежа.
Свою позицию он изложил на сайте своей группы DCH.
«К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности», — заявил Ярославский.
Бизнесмен не верит, что ключевые доказательства могли исчезнуть, находясь под личным контролем генпрокурора и министра внутренних дел, и не верит в беспристрастность расследования.
«О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы? Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?», — отмечает бизнесмен.
Он заявил, что «искусственно сшитое резонансное дело» правоохранителям создать не удастся. Его юридическая команда занимается «установлением истинных обстоятельств произошедшего», и по прибытии в Украину Ярославский обещает участвовать во всех следственных действиях.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков — Довжанский произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии обнаружили номерной знак кортежа «0018». Погибшим оказался 36-летний житель Харьковской области.
- Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП. В его компании заявили, что за рулем был водитель, который работал в одной из вспомогательных служб. Он и пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем.
- Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать — водитель дал ложные показания, его не было на месте ДТП. ГБР открыло дело против правоохранителей.
- 15 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из морга исчезла одежда погибшего, но на следующий день полиция ее нашла.