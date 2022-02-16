ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: полиция нашла «пропавшие» вещи погибшего — в служебном помещении морга

В Харьковской области, в помещении чугуевского морга все же нашли потерянные вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского. Одежда была в служебном помещении морга.
Об этом Национальная полиция сообщила в среду, 16 февраля.
Сейчас полиция осматривает морг, собирает образцы ДНК с обнаруженных пакетов и вещей, собирает отпечатки пальцев работников морга, а также просматривает камеры, чтобы понять, кто подбросил вещи обратно в морг.
Чтобы найти вещи, полиция составила список работников заведения, обыскала их дома, морг, машины. Виновных обещают привлечь к ответственности.
О том, что из морга исчезли вещи, стало известно 14 февраля.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков — Должанский произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018». Погибшим оказался 36-летний житель Харьковской области.
- Сам бизнесмен заявил, что не находился в кортеже во время ДТП. В его компании заявили, что за рулем находился водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания, хотя СМИ писали, что бизнесмен иногда сам управляет автомобилем.
- Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать. ГБР возбудило дело против правоохранителей. Сам бизнесмен Ярославский в настоящее время с семьей находится в Лондоне, он туда улетел утром после ночной аварии.