ДТП із кортежем бізнесмена Ярославського: поліція знайшла «зниклі» речі загиблого — у службовому приміщенні моргу

У Харківській області, у приміщенні чугуївського моргу все ж знайшли загублені речі чоловіка, якого на смерть збив кортеж бізнесмена Олександра Ярославського. Одяг був у службовому приміщенні моргу.

Про це Національна поліція повідомила у середу, 16 лютого.

Зараз поліція оглядає морг, збирає зразки ДНК з виявлених пакета та речей, збирає відбитки пальців працівників моргу, а також переглядає камери, аби зрозуміти, хто підкинув речі назад в морг.

Аби знайти речі, поліція склала список працівників закладу, обшукала їхні домівки, морг, машини. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.

Про те, що з моргу зникли речі, стало відомо 14 лютого.

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