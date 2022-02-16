ДТП із кортежем бізнесмена Ярославського: поліція знайшла «зниклі» речі загиблого — у службовому приміщенні моргу

У Харківській області, у приміщенні чугуївського моргу все ж знайшли загублені речі чоловіка, якого на смерть збив кортеж бізнесмена Олександра Ярославського. Одяг був у службовому приміщенні моргу.
Про це Національна поліція повідомила у середу, 16 лютого.
Зараз поліція оглядає морг, збирає зразки ДНК з виявлених пакета та речей, збирає відбитки пальців працівників моргу, а також переглядає камери, аби зрозуміти, хто підкинув речі назад в морг.
Аби знайти речі, поліція склала список працівників закладу, обшукала їхні домівки, морг, машини. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
Про те, що з моргу зникли речі, стало відомо 14 лютого.
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018». Загиблим виявився 36-річний житель Харківської області.
- Сам бізнесмен заявив, що не був у кортежі під час ДТП. У його компанії заявили, що за кермом перебував водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення, хоча ЗМІ писали, що бізнесмен іноді сам кермує автівкою.
- Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області та заявив, що справу намагалися сфальсифікувати. ДБР порушило справу проти правоохоронців. Сам бізнесмен Ярославський наразі із родиною перебуває у Лондоні, він туди вилетів вранці після нічної аварії.