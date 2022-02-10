У харківського бізнесмена Олександра Ярославського офіційно прокоментували смертельну ДТП

Пресслужба харківського бізнесмена Олександра Ярославського прокоментувала ситуацію зі смертельною аварією — заявили, що за кермом був водій, який працює в одній із допоміжних служб його компаній (ЗМІ писали, що сам бізнесмен інколи буває за кермом).

Свою заяву компанія Ярославського DCH оприлюднила наступного дня після аварії, 10 лютого.

Там заявили, що водій їхав до Харкова, але в умовах обмеженої видимості наїхав «на перешкоду», характер якої під час руху не розпізнав. Вранці водій помітив відсутність номерного знаку. Співробітники компанії повідомили поліції про інцидент і водій приїхав на допит, наразі він співпрацює зі слідством та очікує на запобіжний захід.