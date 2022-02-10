Полиция вызовет на допрос харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Его кортеж, вероятно, сбил насмерть человека

Полиция Харьковской области вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского по делу об аварии с вероятно его кортежем, в которой погиб пешеход.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило 10 февраля.

Полицейские устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства аварии. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП – харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

В среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошла смертельная авария: машина, которая ехала со стороны города Чугуев в направлении Харькова, наехала на 50-летнего пешехода, который погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.

часть 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения;

часть 3 статьи 135 – оставление человека в опасности.

Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.