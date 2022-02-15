МВД: Дело о ДТП с кортежем Ярославского снова пытаются фальсифицировать — из морга исчезла одежда погибшего

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о дальнейших попытках фальсифицировать дело о смертельном ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом Монастырский сказал в видеообращении.
«Попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из морга исчезла одежда погибшего [в ДТП] человека. Также по этому факту полицией вчера проведено 11 безотлагательных обысков, начато уголовное производство по статье «Сокрытие доказательств». Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное», — сказал министр.
Он предположил, что срочный вылет Ярославского в Лондон на следующий день после ДТП не связан с инцидентом. «Но! Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к Вам много вопросов», — обратился к бизнесмену Монастырский.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков — Должанский произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018». Погибшим оказался 36-летний житель Харьковской области.
- Сам бизнесмен заявил, что не находился в кортеже во время ДТП. В его компании заявили, что за рулем находился водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания, хотя СМИ писали, что бизнесмен иногда сам управляет автомобилем.
- Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать. ДБР возбудило дело против правоохранителей.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину.