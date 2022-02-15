МВД: Дело о ДТП с кортежем Ярославского снова пытаются фальсифицировать — из морга исчезла одежда погибшего

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о дальнейших попытках фальсифицировать дело о смертельном ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом Монастырский сказал в видеообращении.

«Попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из морга исчезла одежда погибшего [в ДТП] человека. Также по этому факту полицией вчера проведено 11 безотлагательных обысков, начато уголовное производство по статье «Сокрытие доказательств». Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное», — сказал министр.

Он предположил, что срочный вылет Ярославского в Лондон на следующий день после ДТП не связан с инцидентом. «Но! Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к Вам много вопросов», — обратился к бизнесмену Монастырский.