Полиция установила личность мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Правоохранители установили личность человека, погибшее в результате ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний мужчина, житель Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция также открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, заявившего о своей причастности к ДТП.

Правоохранители уже обыскали гостиницу и дом Ярославского, а также жилье мужчины, который заявил, что находился за рулем автомобиля.

По результатам обысков, полиция изъяла два автомобиля и сервера.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 и по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение этих преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.