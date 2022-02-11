Полиция установила личность мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Правоохранители установили личность человека, погибшее в результате ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний мужчина, житель Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция также открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, заявившего о своей причастности к ДТП.
Правоохранители уже обыскали гостиницу и дом Ярославского, а также жилье мужчины, который заявил, что находился за рулем автомобиля.
По результатам обысков, полиция изъяла два автомобиля и сервера.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 и по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение этих преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков —Довжанский в 22:55 произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».
- Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП, а «спал дома». В его компании заявили, что за рулем был водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда садится за руль. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Ярославского тоже должны вызвать на допрос.
- Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело пытались сфальсифицировать, и уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против правоохранителей, пытавшихся сфальсифицировать дело.