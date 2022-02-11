ДТП с кортежем Ярославского: водителю изменили подозрение, а в DCH объяснили отъезд в бизнесмена Лондон

Прокуратура Харьковской области отозвала ходатайство о мере пресечения водителю автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, поскольку ему изменили подозрение.

Об этом сообщает «Укринформ».

Спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что вместо ДТП с погибшим (ч. 2 ст. 286 УК) и оставления в опасности (ч. 3 ст. 135 УК) ему инкриминируют сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК). Ему будут избирать меру пресечения с учетом нового подозрения.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский и генпрокурор Ирина Венедиктова заявили, что водитель, который взял на себя вину, лгал полицейским и скрыл реальные обстоятельства ДТП. Установлено, что он не находился за рулем в момент аварии.

Тем временем в группе DCH Александра Ярославского сообщили, что бизнесмен 10 февраля улетел из Харькова в Лондон, где 11 февраля выступает с концертом его сын. Отмечается, что поездка была запланирована еще в середине января. До 19 февраля Ярославский с семьей будет на отдыхе.