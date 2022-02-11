ДТП із кортежем Ярославського: водієві змінили підозру, а в DCH пояснили відʼїзд бізнесмена до Лондону

Прокуратура Харківської області відкликала клопотання про запобіжний захід водію автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, оскільки йому змінили підозру.
Про це повідомляє Укрінформ.
Спікер прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що замість ДТП із загиблим (ч. 2 ст. 286 КК) та залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК) йому інкримінують приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК). Йому обиратимуть запобіжний захід з урахуванням нової підозри.
Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і генпрокурор Ірина Венедіктова заявили, що водій, який взяв на себе провину, брехав поліцейським і приховав реальні обставини ДТП. Встановлено, що він не був за кермом у момент аварії.
Тим часом у групі DCH Олександра Ярославського повідомили, що бізнесмен 10 лютого відлетів із Харкова до Лондону, де 11 лютого виступає з концертом його син. Зазначається, що поїздку було заплановано ще в середині січня. До 19 лютого Ярославський із сімʼєю буде на відпочинку.
- 9 лютого на дорозі «Київ — Харків — Довжанський» сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018».
- Сам бізнесмен заявив, що не був при ДТП. У його компанії заявили, що за кермом був водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення. ЗМІ писали, що сам бізнесмен іноді буває за кермом.
- Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області і заявив, що справу намагалися сфальсифікувати. ДБР порушило справу проти правоохоронців.