Генпрокурор закликала Ярославського повернутися до України. Він полетів до Лондону після ДТП за участі його кортежу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала харківського бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України. Уночі 9 лютого кортеж підприємця потрапив у смертельне ДТП, а вже наступного дня вранці Ярославський полетів у Лондон.

Про це генпрокурор заявила на брифінгу у Харкові, повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого на політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде за законом. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде», ㅡ наголосила Ірина Венедіктова.

Крім того, вона зазначила, що чоловік, який прийшов до поліції із зізнанням щодо аварії, перестав виходити на звʼязок. Водночас прокуратура відкликала йому клопотання про запобіжний захід та замінила підозру на ч. 1 ст. 396 (приховування злочину).

Венедіктова вважає те, що чоловік не прийшов на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу, дивним: «Поки що ми не можемо знайти цю особу».

Тим часом у групі DCH Олександра Ярославського повідомили, що бізнесмен 10 лютого відлетів із Харкова до Лондону, де 11 лютого виступає з концертом його син. Зазначається, що поїздку планували ще в середині січня, мовляв, він нікуди не тікав. До 19 лютого Ярославський із сімʼєю буде на відпочинку.