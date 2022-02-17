Біля Ради черговий мітинг «SaveФОП» — почалися сутички з поліцією

В урядовому кварталі Києва відбувається чергова акція протесту «SaveФОП». Спочатку близько тисячі мітингувальників перекрили Хрещатик у районі Майдану Незалежності, але поліція відтіснила їх з дороги.

Далі колона людей із символікою прийшла під Верховну Раду і заблокувала вулицю Грушевського. Силовики спробували розблокувати проїжджу частину, що спричинило сутички. Поліції вдалося витіснити людей з половини проїжджої частини.

Мітингувальники звинувачують поліцію у порушенні їхніх прав на протест.

Повідомлень про постраждалих і про кількість затриманих наразі немає.