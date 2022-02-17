Біля Ради черговий мітинг «SaveФОП» — почалися сутички з поліцією

В урядовому кварталі Києва відбувається чергова акція протесту «SaveФОП». Спочатку близько тисячі мітингувальників перекрили Хрещатик у районі Майдану Незалежності, але поліція відтіснила їх з дороги.
Далі колона людей із символікою прийшла під Верховну Раду і заблокувала вулицю Грушевського. Силовики спробували розблокувати проїжджу частину, що спричинило сутички. Поліції вдалося витіснити людей з половини проїжджої частини.
Мітингувальники звинувачують поліцію у порушенні їхніх прав на протест.
Повідомлень про постраждалих і про кількість затриманих наразі немає.
- Акції протесту «SaveФОП» час від часу відбуваються з кінця листопада 2020 року. Мітингувальники вимагають внести зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів і до закону № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.
- У грудні 2021 року Рада провалила відстрочення термінів запровадження касових апаратів для платників єдиного податку. Це означало, що зобовʼязання використовувати апарати для ФОП набуде чинності з початком 2022 року.
- Пізніше Кабмін дозволив ФОПам, які працюють у селах, не використовувати касові апарати.