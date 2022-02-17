Возле Рады очередной митинг «SaveФОП» — начались стычки с полицией

В правительвенном квартале Киева проходит очередная акция протеста «SaveФОП». Сначала около тысячи митингующих перекрыли Крещатик в районе Майдана Незалежности, но полиция оттеснила их с дороги.
Затем колонна людей с символикой пришла под Верховную Раду и заблокировала улицу Грушевского. Силовики попытались разблокировать проезжую часть, что привело к стычкам. Полиции удалось оттеснить людей с половины проезжей части.
Митингующие обвиняют полицию в нарушении их прав на протест.
Сообщений о пострадавших и о количестве задержанных пока нет.
- Акции протеста «SaveФОП» периодически проходят с конца ноября 2020 года. Митингующие требуют внести изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов и в закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
- В декабре 2021 года Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога. Это означало, что обязательство использовать аппараты для ФЛП вступает в силу с началом 2022 года.
- Позже Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты.