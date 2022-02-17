Возле Рады очередной митинг «SaveФОП» — начались стычки с полицией

В правительвенном квартале Киева проходит очередная акция протеста «SaveФОП». Сначала около тысячи митингующих перекрыли Крещатик в районе Майдана Незалежности, но полиция оттеснила их с дороги.

Затем колонна людей с символикой пришла под Верховную Раду и заблокировала улицу Грушевского. Силовики попытались разблокировать проезжую часть, что привело к стычкам. Полиции удалось оттеснить людей с половины проезжей части.

Митингующие обвиняют полицию в нарушении их прав на протест.

Сообщений о пострадавших и о количестве задержанных пока нет.