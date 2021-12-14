Возле Верховной Рады предприниматели заблокировали проезжую часть. Произошла стычка с полицией

В Киеве возле Верховной Рады представители движения физлиц-предпринимателей «SaveФОП» частично заблокировали дорогу на улице Грушевского.

Об этом сообщают Интерфакс-Украина и «Украинские Новости».

Сотни людей с символикой движения и флагами областей начали митинговать возле здания парламента еще утром. Вскоре они вывесили плакаты с критикой президента и главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, требуя принять законопроект № 6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов еще на один год, и закона № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности. Некоторые митингующие жгли фаеры.

Правоохранители оцепили правителвенный квартал. Между частью протестующих и полицией произошла стычка.

Полиция о задержанных или пострадавших не сообщила.

По данным СМИ, на участке дороги между улицами Липской и Шелковичной собрались более тысячи человек.

Полиция контролирует ситуацию.