На Майдане во время акции протеста между ФЛП и полицией произошла потасовка

На Майдане Незалежности в Киеве предприниматели устроили акцию протеста. Между правоохранителями и протестующими произошла потасовка.
Стрим с места происшествия транслировался на странице «SaveФОП» в Facebook.
Протестующие прошлись маршем, неся к Офису президента и Верховной Раде гроб с ритуальными венками.
Правоохранители заблокировали людям путь, поэтому между ними произошла стычка.
Из-за ситуации в центре города временно перекрыли улицу Крещатик и Европейскую площадь. Информации о пострадавших и задержанных нет.
- С конца ноября 2020 года владельцы малого бизнеса периодически собираются на акции протеста возле Верховной Рады. Ранее под флагами «SaveФОП» они требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов для ФЛП. Введение PPO не отменили, но отложили до 2022 года. Одна из самых массовых акций протеста состоялась 15 декабря.
- 16 декабря у Зеленского впервые отреагировали на протесты предпринимателей — в Офисе президента создадут координационный совет.