На Майдані під час акції протесту між ФОПами та поліцією сталася сутичка

На Майдані Незалежності в Києві підприємці влаштували акцію протесту. Між правоохоронцями та протестувальниками сталася штовханина.
Стрим з місця події транслювався на сторінці «SaveФОП» у Facebook.
Протестувальники пройшлися маршем, несучи до Офісу президента і Верховної Ради труну з ритуальними вінками.
Правоохоронці заблокували протестувальникам шлях, тому між ними сталася сутичка.
Через ситуацію в центрі міста тимчасово перекрили вулицю Хрещатик і Європейську площу. Інформації про постраждалих і затриманих немає.
- З кінця листопада 2020 року власники малого бізнесу періодично збираються на акції протесту біля Верховної Ради. Раніше під прапорами «SaveФОП» вони вимагали скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для ФОП. Запровадження PPO не скасували, а відтермінували до 2022 року. Одна з наймасовіших акцій протесту відбулась 15 грудня.
- 16 грудня у Зеленського вперше відреагували на протести ФОП — в Офісі президента створять координаційну раду.