На Майдані під час акції протесту між ФОПами та поліцією сталася сутичка

На Майдані Незалежності в Києві підприємці влаштували акцію протесту. Між правоохоронцями та протестувальниками сталася штовханина.

Стрим з місця події транслювався на сторінці «SaveФОП» у Facebook.

Протестувальники пройшлися маршем, несучи до Офісу президента і Верховної Ради труну з ритуальними вінками.

Правоохоронці заблокували протестувальникам шлях, тому між ними сталася сутичка.