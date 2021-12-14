Біля Верховної Ради підприємці заблокували проїзну частину. Сталася сутичка з поліцією

У Києві біля Верховної Ради представники руху фізосіб-підприємців «SaveФОП» частково заблокували дорогу на вулиці Грушевського.

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та «Українські Новини».

Сотні людей із символікою руху та прапорами областей почали мітингувати біля будівлі парламенту ще вранці. Незабаром вони вивісили плакати з критикою президента та голови фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, вимагаючи ухвалити законопроєкт № 6376, який вносить зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів ще на один рік, і закону № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Деякі мітингувальники палили фаєри.

Правоохоронці оточили урядовий квартал. Між деякими протестувальниками та поліцією сталася сутичка.

Поліція про затриманих чи постраждалих не повідомила.

За даними ЗМІ, на ділянці дороги між вулицями Липською та Шовковичною зібралися понад тисячу людей.

Поліція контролює ситуацію.