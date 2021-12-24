Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты

Кабинет министров решил освободить предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах, от необходимости иметь регистраторы расчетных операций (РРО). Там отметили, что в селах доходы ниже и создадут для ФЛП дополнительные нагрузки.
Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.
«Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время использовать программные РРО в качестве альтернативы не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство решило дать им возможность не использовать РРО, чтобы ФЛП не закрывали бизнес и не увольняли сотрудников. В то же время, есть и условие — годовой объем расчетных операций не должен превышать 167 минимальных зарплат (1,09 млн гривен).
- Верховная Рада провалила рассмотрение законопроекта об отсрочке сроков введения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для плательщиков единого налога. Это означает, что обязательства использовать РРО для ФЛП вступят в силу уже с 1 января 2022 года.
- С конца ноября 2020 года периодически проходят акции протеста «SaveФОП». Митингующие потребовали принять законопроект № 6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов, и закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.