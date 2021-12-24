Кабмін дозволив ФОП, які працюють у селах, не використовувати касові апарати

Кабінет міністрів вирішив звільнити підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю у селах, від необхідності мати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Там зазначили, що у селах доходи нижчі і це створить для ФОП додаткові навантаження.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
«Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність у селах», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, уряд вирішив дати їм можливість не використовувати РРО, щоб ФОП не закривали бізнес та не звільняли співробітників. Водночас є і умова — річний обсяг розрахункових операцій не має перевищувати 167 мінімальних зарплат (1,09 млн гривень).
- Верховна Рада провалила розгляд законопроєкту про відтермінування строків запровадження реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для платників єдиного податку. Це означає, що зобовʼязання використовувати РРО для ФОПів набудуть чинності вже з 1 січня 2022 року.
- З кінця листопада 2020 рок періодично відбуваються акції протесту «SaveФОП». Мітингувальники вимагали ухвалити законопроєкт № 6376, який вносить зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів, та закон № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.