Кабмін дозволив ФОП, які працюють у селах, не використовувати касові апарати

Кабінет міністрів вирішив звільнити підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю у селах, від необхідності мати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Там зазначили, що у селах доходи нижчі і це створить для ФОП додаткові навантаження.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

«Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність у селах», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд вирішив дати їм можливість не використовувати РРО, щоб ФОП не закривали бізнес та не звільняли співробітників. Водночас є і умова — річний обсяг розрахункових операцій не має перевищувати 167 мінімальних зарплат (1,09 млн гривень).