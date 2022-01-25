Під час акції «SaveФОП» постраждала 21 людина. Поліція відкрила два кримінальні провадження

Столичні правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом сутичок під час акції руху «SaveФОП» біля Верховної Ради.
Про це повідомляє Національна поліція.
Під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ.
Поліція запевняє, що вимагала від мітингувальників припинити свої дії, але ті не реагували.
«Тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили їх», — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок сутичок вісімнадцять поліцейських та троє учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Деяких учасників акції доправили до Печерського управління поліції.
Також поліція заперечила інформацію про загибель одного з мітингувальників, мовляв, йому просто стало зле, а правоохоронці надали медичну допомогу.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
- Акції протесту «SaveФОП» періодично відбуваються з кінця листопада 2020 року. Мітингувальники вимагають внести зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів і до закону № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.
- У грудні 2021 року Рада провалила відстрочення термінів запровадження касових апаратів для платників єдиного податку. Це означало, що зобовʼязання використовувати апарати для ФОП набуде чинності з початком 2022 року.
- Пізніше Кабмін дозволив ФОПам, які працюють у селах, не використовувати касові апарати.