Біля Верховної Ради протест «SaveФОП» — поліція перекрила рух і затримала двох протестувальників

У Києві біля Верховної Ради відбувається черговий мітинг представників руху фізосіб-підприємців «SaveФОП».
Через це поліція і Нацгвардія посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Перекрито рух на вулиці Михайла Грушевського, вулиці Липській та вулиці Садовій.
Представники «SaveФОП» вимагають ухвалення законопроєктів (№ 5866 та № 5866-1) про відміну введення реєстраторів розрахункових операцій та виключення деяких положень, повʼязаних із фіскалізацією.
На місці вже сталася сутичка із поліцією — правоохоронці затримали двох протестувальників і склали на них адмінпротоколи за непокору. «Двоє учасників провокували конфлікт у натовпі, поводилися агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців», — сказано у повідомленні.
Порушникам загрожують штрафи або 15 діб адмінарешту.
- Акції протесту «SaveФОП» періодично відбуваються з кінця листопада 2020 року. Мітингувальники вимагають зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів і закону № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.
- У грудні 2021 року Рада провалила відстрочення термінів запровадження касових апаратів для платників єдиного податку. Це означало, що зобовʼязання використовувати апарати для ФОП набирає чинності з початком 2022 року.
- Пізніше Кабмін дозволив працюючим у селах ФОПам не використовувати касові апарати.