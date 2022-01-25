Біля Верховної Ради протест «SaveФОП» — поліція перекрила рух і затримала двох протестувальників

У Києві біля Верховної Ради відбувається черговий мітинг представників руху фізосіб-підприємців «SaveФОП».

Через це поліція і Нацгвардія посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Перекрито рух на вулиці Михайла Грушевського, вулиці Липській та вулиці Садовій.

Представники «SaveФОП» вимагають ухвалення законопроєктів (№ 5866 та № 5866-1) про відміну введення реєстраторів розрахункових операцій та виключення деяких положень, повʼязаних із фіскалізацією.

На місці вже сталася сутичка із поліцією — правоохоронці затримали двох протестувальників і склали на них адмінпротоколи за непокору. «Двоє учасників провокували конфлікт у натовпі, поводилися агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців», — сказано у повідомленні.

Порушникам загрожують штрафи або 15 діб адмінарешту.