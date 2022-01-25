Возле Верховной Рады протест «SaveФОП» — полиция перекрыла движение и задержала двух протестующих

В Киеве возле Верховной Рады проходит очередной митинг представителей движения физлиц-предпринимателей «SaveФОП».

Из-за этого полиция и Нацгвардия ужесточили меры безопасности в правительвенном квартале. Перекрыто движение на улице Михаила Грушевского, на улице Липской и улице Садовой.

Представители «SaveФОП» требуют принятия законопроектов (№ 5866 и № 5866-1) об отмене введения регистраторов расчетных операций и исключении некоторых положений, связанных с фискализацией.

На месте уже произошла стычка с полицией — правоохранители задержали двух протестующих и составили на них админпротоколы за неповиновение. «Двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей», — сказано в сообщении.

Нарушителям грозят штрафы или 15 суток админареста.