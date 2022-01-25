Возле Верховной Рады протест «SaveФОП» — полиция перекрыла движение и задержала двух протестующих

В Киеве возле Верховной Рады проходит очередной митинг представителей движения физлиц-предпринимателей «SaveФОП».
Из-за этого полиция и Нацгвардия ужесточили меры безопасности в правительвенном квартале. Перекрыто движение на улице Михаила Грушевского, на улице Липской и улице Садовой.
Представители «SaveФОП» требуют принятия законопроектов (№ 5866 и № 5866-1) об отмене введения регистраторов расчетных операций и исключении некоторых положений, связанных с фискализацией.
На месте уже произошла стычка с полицией — правоохранители задержали двух протестующих и составили на них админпротоколы за неповиновение. «Двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей», — сказано в сообщении.
Нарушителям грозят штрафы или 15 суток админареста.
- Акции протеста «SaveФОП» периодически проходят с конца ноября 2020 года. Митингующие требуют изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов и закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
- В декабре 2021 года Рада провалила отсрочку сроков введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога. Это означало, что обязательства использовать аппараты для ФЛП вступает в силу с началом 2022 года.
- Позднее Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты.