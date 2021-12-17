Возле Рады произошла стычка полиции с представителями «SaveФОП». Они вновь заблокировали дорогу

Представители движения физлиц-предпринимателей «SaveФОП» вновь собрали митинг возле Верховной Рады. Они перекрыли проезжую часть на улице Грушевского, а некоторые из митингующих зажгли файеры.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал видео задержания митингующего правоохранителями.

О стычках предпринимателей с полицией сообщают Telegram-каналы. Полиция периодически пытается оттеснить участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить полное перекрытие движения.

Полиция Киева не уточняет количество задержанных людей, но сообщает, что некоторые участники протеста пытались блокировать подходы к Раде и бросали пиротехнику. В результате взрыва петарды пострадала женщина — участница акции.

Правоохранители в правительвенном квартале несут службу в усиленном режиме.