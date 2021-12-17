Біля Ради сталася сутичка поліції з представниками «SaveФОП». Вони знову блокували дорогу

Представники руху фізосіб-підприємців «SaveФОП» знову зібрали мітинг біля Верховної Ради. Вони перекрили проїжджу частину на вулиці Грушевського, а деякі з мітингувальників запалили фаєри.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко опублікував відео затримання мітингувальника правоохоронцями.

Про сутички підприємців із поліцією повідомляють Telegram-канали. Поліція періодично намагається відтіснити учасників акції від перетину вулиць Грушевського та Шовковичної, щоб запобігти повному перекриттю руху.

Поліція Києва не уточнює кількість затриманих людей, але повідомляє, що деякі учасники протесту намагалися блокувати підходи до Ради та кидали піротехніку. Внаслідок вибуху петарди постраждала жінка — учасниця акції.

Правоохоронці в урядовому кварталі несуть службу у посиленому режимі.