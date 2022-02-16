Українець Макс Поляков на вимогу уряду США продав свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace — за $1

Уродженець України та громадянин Великої Британії Макс Поляков на вимогу Комітету з іноземних інвестицій США продав свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace.

Про це він написав у Facebook увечері середи, 16 лютого.

«Я віддаю всі свої 58% акцій Firefly за $1 у власність співзасновнику та партнеру Тому [Маркусіку]. Шановний CFIUS, Військово-повітряні сили та 23 агентства США, які зрадили мене та засуджують мене всіма своїми діями останні 15 місяців: сподіваюся, тепер ти щасливі. Усіх вас россудить історія. Макс любить Україну, і так, у мене є український паспорт і я засновник Firefly! До побачення, моя «пташка»! Я пишаюся тим, що зробив для душі та спадщини своєї землі», — повідомив Поляков.

Firefly Aerospace — це приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. 29 грудня видання Bloomberg повідомило, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки. Уряд США вимагав, щоб Поляков та його компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. У компанії заявили, що Поляков пройшов ретельну перевірку — жодних проблем з безпекою не виявили, однак Noosphere Ventures розуміє, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючого напруження між Україною та Росією. Згодом Поляков підтвердив, що все ж продасть свою частку.