Місячна програма Artemis: модуль україно-американської Firefly Aerospace доставить SpaceX

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. уклала контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на доставку в 2023 році на Місяць вантажного модуля Blue Ghost.

Про це Firefly повідомила на своєму сайті.

Blue Ghost полетить на Місяць на ракеті Falcon 9. Він забезпечить всі етапи доставки корисного вантажу — транзит до Місяця, вихід на місячну орбіту і доставку на поверхню понад 150 кілограмів вантажу для наукових цілей NASA і програми Artemis («Артеміда»). За планом, апарат повинен приземлитися у Морі Криз.

За контрактом з NASA (укладено в лютому), Firefly отримала на роботи $93,3 млн.