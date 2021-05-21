Лунная программа Artemis: модуль украино-американской Firefly Aerospace доставит SpaceX

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. заключила контракт с компанией SpaceX Илона Маска на доставку в 2023 году на Луну грузового модуля Blue Ghost.

Об этом Firefly сообщила на своем сайте.

Blue Ghost полетит на Луну на ракете Falcon 9. Он обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки — транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность более 150 килограммов груза для научных целей NASA и программы Artemis («Артемида»). По плану, аппарат должен приземлится в Море Кризисов.

По контракту с NASA (заключен в феврале), Firefly получила на работы $93,3 млн.