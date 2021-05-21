Лунная программа Artemis: модуль украино-американской Firefly Aerospace доставит SpaceX

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. заключила контракт с компанией SpaceX Илона Маска на доставку в 2023 году на Луну грузового модуля Blue Ghost.
Об этом Firefly сообщила на своем сайте.
Blue Ghost полетит на Луну на ракете Falcon 9. Он обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки — транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность более 150 килограммов груза для научных целей NASA и программы Artemis («Артемида»). По плану, аппарат должен приземлится в Море Кризисов.
По контракту с NASA (заключен в феврале), Firefly получила на работы $93,3 млн.
- Компания Firefly, собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, была создана в Техасе в 2014 году как частная американская компания в сфере разработки ракетно-космической техники легкого класса. Компания имеет офис в Днепре, а также цех экспериментального производства.
- Цель программы Artemis — высадка человека на Луну в 2024 году и создание инфраструктуры для дальнейшей отправки астронавтов на Марс. Программа действует в кооперации с частными компаниями. С NASA работают Blue Origin, SpaceX и Dynetics, которые создают пилотируемые корабли.
- Разработкой корабля для доставки людей на Луну NASA выбрало SpaceX, но 1 мая приостановило контракт из-за жалобы Blue Origin и Dynetics.