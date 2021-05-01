NASA приостанавливает контракт со SpaceX по высадке людей на Луну

Американское космическое агентство попросило компанию Илона Маска SpaceX приостановить работы по выигранному ею контракту на сумму $ 2,89 млрд на разработку и создание лунного посадочного модуля.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной стали жалобы со стороны двух других участников тендера — компании-основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компании Dynetics.

Это решение означает, что SpaceX должна прекратить любую работу, связанную непосредственно с контрактом по этой программе. Ее можно будет возобновить только тогда, когда Счетная палата США примет соответствующее решение по делу, которое ожидают не позднее 4 августа.

В компании Безоса заявили, что NASA предоставило SpaceX возможность пересмотреть их заявку — этого не дали сделать другим компаниям. Blue Origin считает, что решение агентства расширит «монополию» SpaceX в освоении космоса.