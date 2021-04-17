NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки корабля, который доставит людей на Луну

Американское космическое агентство выбрало компанию SpaceX Илона Маска для разработки корабля, который доставит астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Общая сумма контракта со SpaceX составляет $2,89 млрд, сообщает NASA.

Сначала мощная ракета запустит четверых астронавтов на борту корабля Orion к лунной орбите, и там двое из них пересядут в систему посадки человека HLS Starship, которую разработает космическая компания второго богатейшего человека в мире.

Разработка HLS Starship будет опираться на последние доработки компании SpaceX — двигатель Raptor, аппараты Falcon и Dragon. У нового корабля будет просторная кабина и два шлюза для выхода на поверхность луны. Архитектура проекта предусматривает многократное использование и в будущем может быть задействована для высадки людей на Марс.

Программа Artemis имеет целью усовершенствовать технологии точной посадки на Луну и исследования ее поверхности. На спутнике Земли испытывают человеческое жилье, вездеходы, новые энергосистемы и многое другое.

Достижения в рамках этой программы подготовят NASA и его партнеров к освоению следующей планеты — Марса.