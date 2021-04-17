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NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки корабля, который доставит людей на Луну

Автор:
Дмитрий Мирончук
Дата:
NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX для разработки корабля, который доставит людей на Луну

SpaceX

Американское космическое агентство выбрало компанию SpaceX Илона Маска для разработки корабля, который доставит астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Общая сумма контракта со SpaceX составляет $2,89 млрд, сообщает NASA.

Сначала мощная ракета запустит четверых астронавтов на борту корабля Orion к лунной орбите, и там двое из них пересядут в систему посадки человека HLS Starship, которую разработает космическая компания второго богатейшего человека в мире.

Разработка HLS Starship будет опираться на последние доработки компании SpaceX — двигатель Raptor, аппараты Falcon и Dragon. У нового корабля будет просторная кабина и два шлюза для выхода на поверхность луны. Архитектура проекта предусматривает многократное использование и в будущем может быть задействована для высадки людей на Марс.

Программа Artemis имеет целью усовершенствовать технологии точной посадки на Луну и исследования ее поверхности. На спутнике Земли испытывают человеческое жилье, вездеходы, новые энергосистемы и многое другое.

Достижения в рамках этой программы подготовят NASA и его партнеров к освоению следующей планеты — Марса.

  • Высадка первой женщины на Луну планировалась на 2024 год, но после смены руководства США новый глава NASA назвал эту цель нереальной, потому что не хватает финансирования. Стоимость миссии оценивается в $28 млрд.
  • 30 апреля 2020 года NASA назвало три компании, которые будут проектировать и разрабатывать корабли и пилотируемые системы для посадки в рамках программы Artemis. Контракты получили SpaceX Илона Маска, Dynetics и Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса.
  • Американская инженерная компания Jacobs с помощью искусственного интеллекта спроектирует часть компонентов астрорюкзака скафандра xEMU, который отвечает за систему жизнеобеспечения астронавта. Именно эти скафандры будут использовать в лунной миссии NASA Artemis.