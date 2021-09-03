Україно-американська Firefly Aerospace дебютувала з запуском ракети Alpha, але вона вибухнула

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. провела свій перший запуск ракети-носія Alpha, який закінчився вибухом.
Стартувала ракета із затримкою з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) з 7 різних країн, які були обрані під час конкурсу, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.
Після старту через дві хвилини сталася «аномалія» і ракета вибухнула.
У Firefly уточнюють причину втрати ракети і проводять аналіз даних.
- Передполітні тести Alpha і її статичний «прожиг» у серпні 2021 року пройшли успішно. Під час тестів Firefly про помилки або збої в системі не повідомляли.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.