Україно-американська Firefly Aerospace дебютувала з запуском ракети Alpha, але вона вибухнула

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. провела свій перший запуск ракети-носія Alpha, який закінчився вибухом.

Стартувала ракета із затримкою з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) з 7 різних країн, які були обрані під час конкурсу, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.

Після старту через дві хвилини сталася «аномалія» і ракета вибухнула.

У Firefly уточнюють причину втрати ракети і проводять аналіз даних.