Україно-американська Firefly Aerospace успішно провела фінальний тест ступеня ракети Alpha. Далі — запуск

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. Максима Полякова провела успішний фінальний вогневий тест першого ступеня ракети-носія Alpha. Тепер ракета чекає свого першого запуску, який попередньо запланований на 2 вересня з пускового майданчика SLC-2W на базі Військово-повітряній базі Ванденберг.
Відео 15-секундного випробування компанія показала в своєму Twitter.
Двигуни показали відмінну роботу і повністю готові до польоту.
Під час першого запуску Alpha повинна вивести на орбіту набір нетехнічних і технічних вантажів (супутники) з 7 різних країн, які були обрані пыд час ході конкурсу. На орбіту також полетять дитячі малюнки і фотографії попередніх космічних польотів.
- Компанія Firefly, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, була створена в Техасі в 2014 році як приватна американська компанія в сфері розробки ракетно-космічної техніки легкого класу. Поляков її купив в 2017 році. Зараз її вартість перевищує $1 млрд.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.