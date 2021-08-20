Україно-американська Firefly Aerospace успішно провела фінальний тест ступеня ракети Alpha. Далі — запуск

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. Максима Полякова провела успішний фінальний вогневий тест першого ступеня ракети-носія Alpha. Тепер ракета чекає свого першого запуску, який попередньо запланований на 2 вересня з пускового майданчика SLC-2W на базі Військово-повітряній базі Ванденберг.

Відео 15-секундного випробування компанія показала в своєму Twitter.

Двигуни показали відмінну роботу і повністю готові до польоту.

Під час першого запуску Alpha повинна вивести на орбіту набір нетехнічних і технічних вантажів (супутники) з 7 різних країн, які були обрані пыд час ході конкурсу. На орбіту також полетять дитячі малюнки і фотографії попередніх космічних польотів.