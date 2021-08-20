Украино-американская Firefly Aerospace успешно провела финальный тест ступени ракеты Alpha. Далее — запуск

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. Максима Полякова провела успешный финальный огневой тест первой ступени ракеты-носителя Alpha. Теперь ракета ждет своего первого запуска, который предварительно запланирован на 2 сентября с пусковой площадки SLC-2W на военно-воздушной базе Ванденберг.
Видео 15-секундного испытания компания показала в своем Twitter.
Двигатели показали отличную работу и полностью готовы к полету.
Во время первого запуска Alpha должна вывести на орбиту набор нетехнических и технических грузов (спутники) из 7 разных стран, которые были выбраны в ходе конкурса. На орбиту также улетят детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.
- Компания Firefly, собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, была создана в Техасе в 2014 году как частная американская компания в сфере разработки ракетно-космической техники легкого класса. Поляков ее купил в 2017 году. Сейчас ее стоимость превышает $1 млрд.
- В феврале 2021 года стало известно, что Firefly будет участвовать в лунной программе Artemis, по которой к 2024 году на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.