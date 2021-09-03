Украино-американская Firefly Aerospace дебютировала с запуском ракеты Alpha, но она взорвалась

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. провела свой первый запуск ракеты-носителя Alpha, который закончился взрывом.
Стартовала ракета с задержкой с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Первая миссия Alpha под названием FLTA001 DREAM выводила на околоземную орбиту (300 км) набор нетехнических и технических грузов (микроспутники) из 7 разных стран, которые были выбраны в ходе конкурса, а также детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.
После старта через две минуты произошла «аномалия» и ракета взорвалась.
В Firefly уточняют причину потери ракеты и проводят анализ данных.
- Предполетные тесты Alpha и ее статический «прожиг» в августе 2021 года прошли успешно. Во время тестов Firefly об ошибках или сбоях в системе не сообщала.
- В феврале 2021 года стало известно, что Firefly будет участвовать в лунной программе Artemis, по которой к 2024 году на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.