Украинец Макс Поляков по требованию правительства США продал свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace — за $1

Уроженец Украины и гражданин Великобритании Макс Поляков по требованию Комитета по иностранным инвестициям США продал свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

Об этом он написал в Facebook вечером в среду, 16 февраля.

«Я отдаю все свои 58% акций Firefly за $1 в собственность соучредителю и партнеру Тому [Маркусику]. Уважаемый CFIUS, Военно-воздушные силы и 23 агентства США, предавшие меня и осуждавшие меня всеми своими действиями в последние 15 месяцев: надеюсь, теперь ты счастливы. Всех вас рассудит история. Макс любит Украину, и да, у меня есть украинский паспорт и я основатель Firefly! До свидания, моя «птичка»! Я горжусь тем, что сделал для души и своей земли», — сообщил Поляков.

Firefly Aerospace — это частное американо-украинское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине, оно разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. 29 декабря издание Bloomberg сообщило, что в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности. Правительство США требовало, чтобы Поляков и его компания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly. В компании заявили, что Поляков прошел тщательную проверку — никаких проблем с безопасностью не выявили, однако Noosphere Ventures понимает, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией. Позже Поляков подтвердил, что все-таки продаст свою долю.