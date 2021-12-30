Bloomberg: Правительство США требует от украинца Полякова продать свою долю в Firefly Aerospace

Правительство США требует от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace «из соображений безопасности».

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly. По словам представителей Полякова, он согласился с этим требованием, но заявил, что владение им Firefly не угрожает национальной безопасности США.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, правительство США приостановило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку проблема собственности Полякова обостряется.

В самой компании настаивают, что Поляков прошел тщательную проверку — никаких проблем с безопасностью не выявлено. «Noosphere Ventures и господин Поляков понимают, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией. Noosphere Ventures прилагает все усилия, чтобы решить проблемы с CFIUS наиболее эффективным и подходящим способом», — добавили в компании.