В украино-американской Firefly Aerospace назвали причину взрыва ракеты Alpha — это отказ электросоединения

Расследование украино-американской компании Firefly Aerospace показало, что причиной взрыва ракеты Alpha во время дебютного полета стал отказ электрического соединения в одном из четырех двигателей.

Об этом SpaceNews рассказал исполнительный директор компании Том Маркусик.

Сбой в работе соединения закрыл в баллонах клапаны подачи газа и двигатель остановился (через 15 секунд полета). Ракета продолжила набирать высоту, пока не вышла из-под контроля. Сразу после этого сработала система безопасности и ракета взорвалась.

По словам директора, в будущем это проблему легко устранят — некоторые мелкие элементы заменят, как электрические соединения (разъемы).

Вторая ракета Alpha выйдет на испытательный стенд уже в ноябре. Следующий запуск запланирован на конец января 2022 года. Если он будет удачный, компания в 2022 году проведет еще четыре запуска Alpha, включая запуск в рамках программы NASA по выводу на орбиту малых спутников.