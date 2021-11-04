В украино-американской Firefly Aerospace назвали причину взрыва ракеты Alpha — это отказ электросоединения

Расследование украино-американской компании Firefly Aerospace показало, что причиной взрыва ракеты Alpha во время дебютного полета стал отказ электрического соединения в одном из четырех двигателей.
Об этом SpaceNews рассказал исполнительный директор компании Том Маркусик.
Сбой в работе соединения закрыл в баллонах клапаны подачи газа и двигатель остановился (через 15 секунд полета). Ракета продолжила набирать высоту, пока не вышла из-под контроля. Сразу после этого сработала система безопасности и ракета взорвалась.
По словам директора, в будущем это проблему легко устранят — некоторые мелкие элементы заменят, как электрические соединения (разъемы).
Вторая ракета Alpha выйдет на испытательный стенд уже в ноябре. Следующий запуск запланирован на конец января 2022 года. Если он будет удачный, компания в 2022 году проведет еще четыре запуска Alpha, включая запуск в рамках программы NASA по выводу на орбиту малых спутников.
- 3 сентября 2021 года Firefly Aerospace дебютировала с запуском ракеты Alpha, но она взорвалась. Первая миссия Alpha под названием FLTA001 DREAM выводила на околоземную орбиту (300 км) набор нетехнических и технических грузов (микроспутники) из 7 разных стран, а также детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.
- В феврале 2021 стало известно, что Firefly будет принимать участие в лунной программе Artemis, по которой до 2024 года на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.