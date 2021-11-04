В українсько-американській Firefly Aerospace назвали причину вибуху ракети Alpha — це відмова електрозʼєднання

Розслідування українсько-американської компанії Firefly Aerospace показало, що причиною вибуху ракети Alpha під час дебютного польоту стала відмова електричного зʼєднання в одному з чотирьох двигунів.
Про це SpaceNews розповів виконавчий директор компанії Том Маркусік.
Збій у роботі зʼєднання закрив у балонах клапани подачі газу і двигун зупинився (через 15 секунд польоту). Ракета продовжила набирати висоту, доки не вийшла з-під контролю. Одразу після цього спрацювала система безпеки і ракета вибухнула.
За словами директора, у майбутньому цю проблему легко усунуть — деякі дрібні елементи замінять, як електричні зʼєднання (розʼєми).
Друга ракета Alpha вийде на випробувальний стенд у листопаді. Наступний запуск заплановано на кінець січня 2022 року. Якщо він буде вдалим, компанія в 2022 році проведе ще чотири запуски Alpha, включаючи запуск в рамках програми NASA з виведення на орбіту малих супутників.
- 3 вересня 2021 року Firefly Aerospace дебютувала із запуском ракети Alpha, але вона вибухнула. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) з 7 різних країн, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.