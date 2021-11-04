В українсько-американській Firefly Aerospace назвали причину вибуху ракети Alpha — це відмова електрозʼєднання

Розслідування українсько-американської компанії Firefly Aerospace показало, що причиною вибуху ракети Alpha під час дебютного польоту стала відмова електричного зʼєднання в одному з чотирьох двигунів.

Про це SpaceNews розповів виконавчий директор компанії Том Маркусік.

Збій у роботі зʼєднання закрив у балонах клапани подачі газу і двигун зупинився (через 15 секунд польоту). Ракета продовжила набирати висоту, доки не вийшла з-під контролю. Одразу після цього спрацювала система безпеки і ракета вибухнула.

За словами директора, у майбутньому цю проблему легко усунуть — деякі дрібні елементи замінять, як електричні зʼєднання (розʼєми).

Друга ракета Alpha вийде на випробувальний стенд у листопаді. Наступний запуск заплановано на кінець січня 2022 року. Якщо він буде вдалим, компанія в 2022 році проведе ще чотири запуски Alpha, включаючи запуск в рамках програми NASA з виведення на орбіту малих супутників.