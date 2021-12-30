Bloomberg: Уряд США вимагає від українця Полякова продати свою частку в компанії Firefly Aerospace

Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace з «міркувань безпеки».

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що наприкінці листопада Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому висловлювалися побоювання з приводу національної безпеки та вимагалося, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали приблизно 50% акцій Firefly. За словами представників Полякова, він погодився з цією вимогою, однак заявив, що володіння ним Firefly не загрожує національній безпеці США.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США призупинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденберзі, оскільки проблема власності Полякова загострюється.

У самій компанії наполягають, що Поляков пройшов ретельну перевірку — жодних проблем з безпекою не виявлено. «Noosphere Ventures і пан Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі напруження між Україною та Росією, що зростає. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розвʼязати проблеми із CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом», — додали в компанії.