Авіація України відпрацювала удари по танкових колонах (відео)

Літаки Військово-повітряних сил України відпрацювали ракетно-бомбові удари по танкових колонах у рамках навчань «Заметіль-2022», які проходять по всій країні.

Бомбардувальники Су-24М, а також винищувачі Су-27 та МіГ-29 одночасно з трьох аеродромів тренувалися завдавати ударів по колонах бронетехніки на полігоні біля Повурська (Волинська область). Літаки по колонах били різними видами боєприпасів — від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Пресслужба Командування ВПС показала відео ударів.