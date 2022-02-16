Авіація України відпрацювала удари по танкових колонах (відео)

Літаки Військово-повітряних сил України відпрацювали ракетно-бомбові удари по танкових колонах у рамках навчань «Заметіль-2022», які проходять по всій країні.
Бомбардувальники Су-24М, а також винищувачі Су-27 та МіГ-29 одночасно з трьох аеродромів тренувалися завдавати ударів по колонах бронетехніки на полігоні біля Повурська (Волинська область). Літаки по колонах били різними видами боєприпасів — від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.
Пресслужба Командування ВПС показала відео ударів.
- Масштабні військові навчання відбуваються на тлі загрози вторгнення військ Росії до України. На кордоні сконцентровано близько 150 тисяч військових РФ і тисячі одиниць техніки. Вторгнення може розпочатися з другої половини лютого, за даними розвідки Естонії. США та інші союзники України кажуть, що РФ може атакувати будь-якої миті.
- 15 і 16 лютого Міноборони Росії оголосило про відведення частини військ, але НАТО і президент Зеленський кажуть, що цього не відбувається. При цьому у Кремлі кажуть, що готові до переговорів.