Авиация Украины отработала удары по танковым колоннам (видео)

Самолеты Военно-воздушных сил Украины отработали ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам в рамках учений «Заметіль-2022», которые проходят по всей стране.

Бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-27 и МиГ-29 одновременно с трех аэродромов тренировались наносить удары по колоннам бронетехники на полигоне возле Повурска (Волынская область). Самолеты по колоннам били различными видами боеприпасов — от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Пресс-служба Командования ВВС показала видео ударов.